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21:59 (мск), источник: ТАСС

Полтора десятка человек задержано на несанкционированных акциях на Урале

После составления административных протоколов все задержанные были отпущены.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полтора десятка человек были задержаны полицией во время акций оппозиции в Екатеринбурге и Челябинске. Об этом журналистам сообщили в региональных главках полиции.

«В общественном мероприятии, которое состоялось в Екатеринбурге, приняли участие порядка 1000 человек. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении 11 граждан. После этого они были отпущены», — сообщила представитель ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.

«По факту нарушения статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении четырех граждан были составлены административные материалы. Граждане были доставлены в отдел полиции и после составления документов их отпустили. Всего на несогласованную акцию на Алом поле вышли около 850 митингующих», — сообщили в Главном управлении МВД России по Челябинской области.

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