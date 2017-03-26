Прогноз погоды на 27 марта

В Бричанах и Сороках плюс восемь. В Бельцах на градус больше. В Оргееве воздух прогреется до плюс десяти. 11 градусов тепла будет в Кишиневе, Тирасполе, Леове и Комрате. В Кагуле термометры покажут плюс 12.

В ближайшее время будет тепло. Днем в столице до плюс 17, ночью — три градуса тепла. В четверг возможны кратковременные дожди.