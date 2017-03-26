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21:54 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 27 марта

В понедельник в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер северо-западный умеренный, до сильного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс восемь. В Бельцах на градус больше. В Оргееве воздух прогреется до плюс десяти. 11 градусов тепла будет в Кишиневе, Тирасполе, Леове и Комрате. В Кагуле термометры покажут плюс 12.

В ближайшее время будет тепло. Днем в столице до плюс 17, ночью — три градуса тепла. В четверг возможны кратковременные дожди.

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