В Воронеже прошел митинг против коррупции

Антикоррупционный митинг прошел на Никитинской площади в Воронеже в воскресенье, 26 марта. Акция началась в 14:00 и продлилась три часа. Митингующие развернули знамена партий «Солидарность», «Яблоко», «Партии Прогресса». Организаторы акции выдвигали требование «публичных ответов относительно коррупции».

В самом начале митинга выступающие посоветовали воронежцам оперативно реагировать на провокации.

— Если увидите человека в маске, попросите его ее снять. Если он этого не делает, зовите полицию. Если вдруг видите, что кто-то собирается драться, или если видите символику, запрещенную в РФ, тоже зовите полицию, — порекомендовали горожанам.

Как сообщили организаторы после митинга, данных о провокациях и задержаниях в Воронеже не поступало.

Активист Александр Болдырев отметил, что «эта борьба не на один день и не на один месяц — а, как минимум, до выборов президента».

— Мы против революции, мы не хотим Майдана — мы за мирную передачу власти честным людям. Мы хотим, чтобы наши люди жили не хуже, чем во всем мире, — подчеркнул активист.

По мнению руководителя воронежского отделения «Национально-освободительного движения» (НОД) Сергея Мелешко, бороться с коррупцией должен сам народ, а не активисты на митингах.

— Нам самим нужно навести порядок на своей родине. Иначе можно расшатать основы государства, как это произошло на Украине, — заявил Мелешко.

Антикоррупционные митинги по инициативе политика Алексея Навального прошли по всей России 26 марта. Митинги запланировали в 100 городах, однако местные власти согласовали не все акции. В Воронеже митинг прошел в так называемом «гайд-парке», где согласование со стороны властей не требует. В Москве, где власти называли акцию несанкционированной, а организаторы — согласованной, полицейские, по данным СМИ, задержали порядка 600 человек (официальной информации пока нет).