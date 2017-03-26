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20:53 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Москве.

Источник: Агентство «Москва»

«По информации ФГБУ “Центральное УГМС” с 20:00 26 марта до 06:00 27 марта в городе Москве (включая ТиНАО) местами ожидается снег, мокрый снег, гололедица, местами порывы северо-западного ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с экстренным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, в МЧС рекомендуют водителям быть бдительными и соблюдать скоростной режим.

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