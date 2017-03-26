МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает
«По информации ФГБУ “Центральное УГМС” с 20:00 26 марта до 06:00 27 марта в городе Москве (включая ТиНАО) местами ожидается снег, мокрый снег, гололедица, местами порывы
В связи с экстренным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, в МЧС рекомендуют водителям быть бдительными и соблюдать скоростной режим.