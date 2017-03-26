Погода на завтра: На востоке Украины дожди, температура до +13
В понедельник, 27 марта, на востоке Украины прогнозируют дожди. На остальной территории ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В понедельник, 27 марта, на востоке Украины прогнозируют дожди. На остальной территории ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +13, на севере будет незначительно прохладнее — от +9 до +12. В восточных областях днем до +9, на юге — до +11.
В Киеве ожидается сухая погода, температура воздуха днем от +8 до +10.