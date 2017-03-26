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20:35 (мск), источник: 112.ua

Погода на завтра: На востоке Украины дожди, температура до +13

В понедельник, 27 марта, на востоке Украины прогнозируют дожди. На остальной территории ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Источник: 112.ua

На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +13, на севере будет незначительно прохладнее — от +9 до +12. В восточных областях днем до +9, на юге — до +11.

В Киеве ожидается сухая погода, температура воздуха днем от +8 до +10.

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