Двойника Дмитрия Нагиева разыскивают в Гомеле

Выход на большие экраны давно ожидаемой комедии гомельские кинопрокатчики решили сделать запоминающимся событием с битвой поваров, кулинарными мастер-классами и дегустациями десертов. Подготовка к предсеансному шоу уже началась, осталось найти в местных супермаркетах свежие вишенки на торт и… двойника Дмитрия Нагиева.

«В комедии Нагиев играет сам себя. В администрации нашего предприятия считают его самым харизматичным персонажем сериала “Кухня”. Надеемся, в Гомеле найдется хотя бы один человек, внешне похожий на популярного актера. С гардеробом поможем и даже заплатим за участие в шоу», — пообещал директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко.

Пригласить настоящего Нагиева в Гомель кинопрокатчики даже не пытались, ссылаясь на занятость актера в апреле.

«Премьера комедии стартует одновременно во всех кинотеатрах России и Беларуси, поэтому наверняка Дмитрий Владимирович будет занят», — предположил Старостенко.

Гомельским двойникам Нагиева предлагают обратиться до 15 апреля в администрацию «Кинотавра» на улицу Коммунаров, 4.