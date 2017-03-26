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19:55 (мск), источник: Sputnik.by

Двойника Дмитрия Нагиева разыскивают в Гомеле

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Двойник известного российского киноактера понадобился гомельскому предприятию «Кинотавр» на вечер 20 апреля, когда в кинотеатрах города стартует кинопремьера «Кухня. Последняя битва».

Источник: Sputnik.by

Выход на большие экраны давно ожидаемой комедии гомельские кинопрокатчики решили сделать запоминающимся событием с битвой поваров, кулинарными мастер-классами и дегустациями десертов. Подготовка к предсеансному шоу уже началась, осталось найти в местных супермаркетах свежие вишенки на торт и… двойника Дмитрия Нагиева.

«В комедии Нагиев играет сам себя. В администрации нашего предприятия считают его самым харизматичным персонажем сериала “Кухня”. Надеемся, в Гомеле найдется хотя бы один человек, внешне похожий на популярного актера. С гардеробом поможем и даже заплатим за участие в шоу», — пообещал директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко.

Пригласить настоящего Нагиева в Гомель кинопрокатчики даже не пытались, ссылаясь на занятость актера в апреле.

«Премьера комедии стартует одновременно во всех кинотеатрах России и Беларуси, поэтому наверняка Дмитрий Владимирович будет занят», — предположил Старостенко.

Гомельским двойникам Нагиева предлагают обратиться до 15 апреля в администрацию «Кинотавра» на улицу Коммунаров, 4.

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