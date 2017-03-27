Новая неделя в Башкирии начнется с плюсовой температуры
Прогноз погоды на 27 марта.
Прогноз погоды на 27 марта.
27 марта в Уфе установится теплая облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха будет колебаться в районе +4 градусов. Ветер умеренный, с порывами до 8 метров в секунду. К вечеру
По Башкирии — облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер сильный, порывистый до 18 метров в секунду. МЧС по региону объявило штормовое предупреждение. Представители ведомства обратились к автовладельцам с просьбой отложить дальние поездки на личных машинах.