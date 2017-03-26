Димаш Кудайбергенов номинирован на одну из престижных в Азии премий

Он отметил, что его кандидатуру предложили в номинации «самый популярный певец в Азии».

«Дорогие друзья, завтра встречаемся на красной дорожке в Mercedes-Benz арене. Постараюсь подарить хорошее настроение с самого престижного конкурса в Азии. Люблю вас», — написал Димаш.

Ранее сообщалось, что казахстанец вышел в финал музыкального конкурса I am a singer после песни «Ұмытылмас күн».

Эта композиция стала второй песней на казахском языке, исполненной в ходе конкурса — ранее Димаш спел народную песню «Дайдидау».

Помимо казахского, он исполнял песни на французском, английском, русском и китайском языках.

Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и преподнес ему подарок.