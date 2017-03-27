Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Москва отказалась от строительства двух станций метро
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу покинул свой пост
«Металлург» — «Ак Барс»: все идет к 4-0 в серии финала Востока
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
01:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо самое холодное место Вселенной

Ученые из Лаборатории реактивного движения (США), Технического университета Чалмерса (Швеция) и обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array, Чили) представили новые подробности о протопланетной туманности Бумеранг, которая считается самым холодным местом во Вселенной. Исследование, направленное на публикацию в The Astrophysical Journal, имеется в редакции «Ленты.ру».

Источник: AP 2017
Читайте также
НАСА планирует миссию по поиску жизни на спутник Юпитера

Туманность сформирована умирающим красным гигантом, который интенсивно покидает материя. Согласно полученным учеными оценкам, изначально светило было примерно в четыре раза тяжелее Солнца, материя от него распространилась на расстояние около 120 тысяч астрономических единиц.

Центр туманности, как отмечают авторы, сформирован областью 1740 на 275 астрономических единиц, в котором предполагается существование крупных частиц миллиметрового размера с температурой 20−30 кельвинов.

Работа ученых подтверждает, что туманность Бумеранга является самым холодным местом во Вселенной. К своим выводам астрономы пришли, проанализировав данные ALMA.

Туманность Бумеранга расположена на расстоянии пяти тысяч световых лет от Земли в созвездии Центавра. Температуры в туманности достигают одного кельвина (примерно минус 272 градуса Цельсия)
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самойловой запретили въезд на Украину
СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд за услуги НАТО
ХАМАС закрыло ключевой переход на границе с Израилем
Ле Пен сравнила Эммануэля Макрона с Жан-Клодом Ван Даммом
Тело Ким Чен Нама вывезли из больницы в неизвестном направлении
Болгарские социалисты признали поражение в парламентских выборах
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь