Названо самое холодное место Вселенной

НАСА планирует миссию по поиску жизни на спутник Юпитера

Туманность сформирована умирающим красным гигантом, который интенсивно покидает материя. Согласно полученным учеными оценкам, изначально светило было примерно в четыре раза тяжелее Солнца, материя от него распространилась на расстояние около 120 тысяч астрономических единиц.

Центр туманности, как отмечают авторы, сформирован областью 1740 на 275 астрономических единиц, в котором предполагается существование крупных частиц миллиметрового размера с температурой 20−30 кельвинов.

Работа ученых подтверждает, что туманность Бумеранга является самым холодным местом во Вселенной. К своим выводам астрономы пришли, проанализировав данные ALMA.