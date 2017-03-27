В России предлагают наказывать стритрейсеров лишением свободы до пяти лет

Источник: РИА Новости

Законопроект предполагает, что грубое нарушение общественного порядка, выражающее «явное неуважение» к обществу при управлении транспортным средством, будет караться так же, как и хулиганство с применением оружия или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, сообщили журналистам в пресс-службе Тюльпанова. Наказание в данном случае предполагает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

С этой целью предлагается дополнить статью 213 УК РФ пунктом, где грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством станет считаться квалифицирующим признаком уголовно наказуемого хулиганства

В пояснительной записке автор законопроекта отмечает участившиеся в последнее время случаи общественно опасных инцидентов с участием стритрейсеров, а также другие виды «провокационного автохулиганства» — заезд на автомобилях на тротуары, газоны, пешеходные зоны, въезд на автомобилях в здания, провокация полицейской погони.

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