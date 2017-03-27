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01:01 (мск), источник: РИА Новости

В России предлагают наказывать стритрейсеров лишением свободы до пяти лет

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму проект изменений в статью 213 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет для стритрейсеров и прочих «автохулиганов» — тех, кто ездит по тротуарам, заезжает на автомобилях в здания и провоцирует полицейскую погоню.

Источник: РИА Новости

Законопроект предполагает, что грубое нарушение общественного порядка, выражающее «явное неуважение» к обществу при управлении транспортным средством, будет караться так же, как и хулиганство с применением оружия или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, сообщили журналистам в пресс-службе Тюльпанова.

Наказание в данном случае предполагает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

С этой целью предлагается дополнить статью 213 УК РФ пунктом, где грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством станет считаться квалифицирующим признаком уголовно наказуемого хулиганства

В пояснительной записке автор законопроекта отмечает участившиеся в последнее время случаи общественно опасных инцидентов с участием стритрейсеров, а также другие виды «провокационного автохулиганства» — заезд на автомобилях на тротуары, газоны, пешеходные зоны, въезд на автомобилях в здания, провокация полицейской погони.

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В связи с тем, что установленные сейчас санкции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за нарушение правил дорожного движения не выполняют действенной превентивной функции и в целях повышения гарантий безопасности граждан, законопроектом предлагается внести изменение в статью 213 УК РФ «Хулиганство». Принятие этого законопроекта будет способствовать обеспечению повышенной безопасности граждан и общественного порядка от хулиганских действий, совершаемых стритрейсерами, говорится в пояснительной записке.

Как отметил Тюльпанов, государство должно быть готово законодательно наказывать автохулиганов, чтобы в будущем свести к минимуму инциденты, где от необдуманных действий «автодебоширов» могут пострадать окружающие люди.

«Однако пока неадекватные выходки водителей вызывают лишь справедливый гнев общественности. А сами нарушители чувствуют полную безнаказанность и в открытую хвастаются своими “подвигами”, выкладывая в социальные сети соответствующие видеоролики. Демонстративная езда по паркам и пешеходным зонам, гонки на скорости свыше 200 километров в час, прямое неподчинение сотрудникам ДПС и провоцирование их на погоню с прямой трансляцией в интернете — это не просто нарушение ПДД, а настоящее хулиганство, которое должно повлечь за собой уголовную ответственность», — цитирует Тюльпанова его пресс-служба.

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