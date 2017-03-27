Бизнес-центр в форме линзы построят на юго-западе Москвы
Он возводится на месте снесенного долгостроя на проспекте Вернадского.
Он возводится на месте снесенного долгостроя на проспекте Вернадского.
Многофункциональный
Здание высотой более 82 метров возводится на фундаменте долгостроя, располагавшегося по адресу: проспект Вернадского, владение 41.
Всего в центре будет 14 этажей. Стеклянная «линза» будет стоять на четырехэтажной части здания, где планируется разместить склады, а также развлекательную инфраструктуру: рестораны, кафе, апартаменты и магазины. Также проект предусматривает двухуровневую подземную парковку для сотрудников на 520 машиномест.
Главный вход расположат со стороны проспекта Вернадского, вход в жилую часть будет отдельным, со стороны одноименного метро. Прилегающую к главному фасаду территорию превратят в пешеходную улицу с деревьями и зонами отдыха, а во дворе установят скульптуру в виде очков.
Полностью реализовать проект планируется до 2020 года.
В конце 2016 года стало известно, что власти Москвы намерены достроить другой знаменитый заброшенный объект на проспекте Вернадского — деловой центр «Зенит», или «Синий зуб». Стройка была заброшена еще в 1990-х годах. Теперь его предложили включить в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год и плановые на 2018 и 2019 годы и достроить для Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Общая стоимость проекта — 8,7 миллиардов рублей.