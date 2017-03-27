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12:21 (мск), источник: Мослента

Бизнес-центр в форме линзы построят на юго-западе Москвы

Он возводится на месте снесенного долгостроя на проспекте Вернадского.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Многофункциональный бизнес-центр «Академик» появится на проспекте Вернадского в Москве, сообщает портал столичного Стройкомплекса. Он будет построен построен в форме линзы.

Здание высотой более 82 метров возводится на фундаменте долгостроя, располагавшегося по адресу: проспект Вернадского, владение 41.

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Всего в центре будет 14 этажей. Стеклянная «линза» будет стоять на четырехэтажной части здания, где планируется разместить склады, а также развлекательную инфраструктуру: рестораны, кафе, апартаменты и магазины. Также проект предусматривает двухуровневую подземную парковку для сотрудников на 520 машиномест.

Главный вход расположат со стороны проспекта Вернадского, вход в жилую часть будет отдельным, со стороны одноименного метро. Прилегающую к главному фасаду территорию превратят в пешеходную улицу с деревьями и зонами отдыха, а во дворе установят скульптуру в виде очков.

Полностью реализовать проект планируется до 2020 года.

В конце 2016 года стало известно, что власти Москвы намерены достроить другой знаменитый заброшенный объект на проспекте Вернадского — деловой центр «Зенит», или «Синий зуб». Стройка была заброшена еще в 1990-х годах. Теперь его предложили включить в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год и плановые на 2018 и 2019 годы и достроить для Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Общая стоимость проекта — 8,7 миллиардов рублей.

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