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06:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске мужчина выиграл суд с больницей на три миллиона

У вдовца на руках остались двое маленьких детей из-за того, что супруга скончалась после лечения в одной из горбольниц мегаполиса.

В Новосибирске отец малолетних детей подал в суд на больницу за смерть своей жены, и отсудил у учреждения 3 миллиона. Об этом сообщают в группе Инцидент. Новосибирск.

Житель мегаполиса отсудил у 11 городской больницы 3 миллиона рублей за смерть своей супруги. Женщина в ноябре 2015 года обратилась в поликлинику с жалобами на боль в ухе. Ей поставили диагноз «ринофарингит» и начали лечение. Затем, в декабре, недуг у женщины повторился, кроме того, у нее была температура. Но из-за очереди к терапевту не смогла попасть на прием вовремя, и начала лечение дома по предыдущей схеме.

Во время январских каникул у пациентки пропал слух, и она пошла в частную больницу за помощью. Там ей выписали направление на строчную госпитализацию. После нескольких госпитализаций состояние больной ухудшилось, и в итоге ее положили в реанимационное отделение 11 больницы. Связи с ней не было, а врач по телефону говорила супруге больной, что беспокоиться не о чем и женщину скоро переведут в другое отделение. Но в марте 2016 года женщина скончалась. Причиной медики назвали бактериальный эндокардит, вызванный инфекцией. Супруг погибшей считает, что это заболевание возникло из-за того, что врачи неправильно диагностировали болезнь женщины. Вдовец обратился в суд.

Судебная медицинская экспертиза показала, что врачи 34-й больницы поставили Ирине верный диагноз и оказали помощь «в полном объеме и правильно». Но они не нашли у женщины туберкулез, который был выявлен уже после смерти пациентки на судебно-гистологическом исследовании. В итоге суд удовлетворил иск к № 11 поликлинике частично. Мужчина требовал 13 миллионов, а взыскать решено 3 миллиона.

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