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02:42 (мск), источник: ТАСС

Постпред США при ООН призналась, что не умеет готовить

Никки Хейли поделилась неудачным кулинарным опытом в Twitter, разместив фото подгоревших плюшек на противне.

Источник: AP 2017

ООН, 27 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась, что не умеет готовить, опубликовав на своей странице в сети микроблогов Twitter фотографию подгоревших плюшек на противне.

«Казалось бы, простая задача… #неумеюготовить #будумытьпосуду», — написала Хейли.

Публикация собрала более 1,4 тыс. отметок «нравится» и вызвала бурное обсуждение. Пользователи подбадривали Хейли, говоря, что у всех был неудачный кулинарный опыт, некоторые советовали ей покрыть плюшки толстым слоем глазури и подать на стол, как ни в чем не бывало, кто-то винил во всем духовку и предлагал в следующий раз пользоваться микроволновой печью. Более умелые домохозяйки публиковали фотографии выпечки собственного изготовления.

Один пользователь по имени Брэд Вэйл написал, что подгоревшие плюшки «напоминают Obamacare» — действующую в США систему медицинского страхования, введенную прежней демократической администрацией Барака Обамы и критикуемую республиканцами. В дискуссию вступил даже официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон, который отметил, что у американского постпреда есть более важная работа, чем домашние хлопоты. «Спасай мир, мы вымоем посуду», — написал он.

Страница Никки Хейли в Twitter постепенно набирает популярность после ее вступления в должность постпреда США при ООН. В настоящий момент на нее подписаны 243 тыс. пользователей. Однако это значительно меньше, чем у ее предшественницы — Саманты Пауэр. Страницу бывшего постоянного представителя Соединенных Штатов читают 659 тыс. пользователей социальной сети.

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