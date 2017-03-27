Постпред США при ООН призналась, что не умеет готовить

ООН, 27 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась, что не умеет готовить, опубликовав на своей странице в сети микроблогов Twitter фотографию подгоревших плюшек на противне.

Публикация собрала более 1,4 тыс. отметок «нравится» и вызвала бурное обсуждение. Пользователи подбадривали Хейли, говоря, что у всех был неудачный кулинарный опыт, некоторые советовали ей покрыть плюшки толстым слоем глазури и подать на стол, как ни в чем не бывало, кто-то винил во всем духовку и предлагал в следующий раз пользоваться микроволновой печью. Более умелые домохозяйки публиковали фотографии выпечки собственного изготовления.

Один пользователь по имени Брэд Вэйл написал, что подгоревшие плюшки «напоминают Obamacare» — действующую в США систему медицинского страхования, введенную прежней демократической администрацией Барака Обамы и критикуемую республиканцами. В дискуссию вступил даже официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон, который отметил, что у американского постпреда есть более важная работа, чем домашние хлопоты. «Спасай мир, мы вымоем посуду», — написал он.