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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Киевскую икону привезут в Хабаровск

6 апреля в Хабаровск привезут икону Божией Матери «Призри на смирение». Образ хранится в Свято-Введенском мужском монастыре Киева, однако с начала 2017 года он успел побывать в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

Встречать икону будут в 9:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Молебен перед образом совершит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. В храмах краевой столицы икона пробудет до 14 мая. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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