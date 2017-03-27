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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Чёртову дюжину нелегалов нашли в Приморье

В ходе рейда сотрудники отдела МВД России по городу Артем в Приморье проверили места возможного пребывания иностранцев-нелегалов, сообщает ИА «Дейта».

«В одном из фермерских хозяйств работали выходцы из Средней Азии. В дежурную часть отдела полиции сотрудники доставили 13 граждан Узбекистана. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчины находились на территории России дольше разрешенного срока пребывания», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

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По фактам нарушения миграционного законодательства составлены административные протоколы.

Суд назначил нелегалам наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Сейчас правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

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