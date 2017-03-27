Конкурс на лучшее стихотворение о Хабаровске объявили в Москве
Хабаровское землячество Москвы и Московской области объявило конкурс на лучшее стихотворение о дальневосточной столице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Хабаровское землячество Москвы и Московской области объявило конкурс на лучшее стихотворение о дальневосточной столице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Победитель станет соавтором песни, музыку которой напишет композитор Григорий Гладков. Также финалисту достанется денежная премия.
Произведения о Хабаровске и Хабаровском крае принимаются до 15 мая по адресу: habzem@mail.ru (с пометкой «На конкурс»). Итоги подведут 31 мая, а новую песню первый раз исполнят 20 октября.