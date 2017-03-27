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03:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс на лучшее стихотворение о Хабаровске объявили в Москве

Хабаровское землячество Москвы и Московской области объявило конкурс на лучшее стихотворение о дальневосточной столице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу организации.

Победитель станет соавтором песни, музыку которой напишет композитор Григорий Гладков. Также финалисту достанется денежная премия.

Произведения о Хабаровске и Хабаровском крае принимаются до 15 мая по адресу: habzem@mail.ru (с пометкой «На конкурс»). Итоги подведут 31 мая, а новую песню первый раз исполнят 20 октября.

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