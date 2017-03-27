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03:54 (мск), источник: Вести Приморье

300 килограммов «просрочки» изъяты на популярной мелкооптовой торговой базе во Владивостоке

Хорошо знакомую жителям Ленинского района Владивостока мясную мелкооптовую базу с внеплановой проверкой посетили инспекторы Россельхознадзора. Благодаря этому визиту почти 300 кг просроченной курятины не обретут «вторую жизнь» в новой упаковке и не окажутся на прилавке, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: Вести Приморье

Инспекторы Россельхознадзора прибыли на небольшую мелкооптовую торговую базу на ул. Фадеева в разгар рабочего дня. Поводом послужила проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем требований ветеринарного законодательства России.

Поводом к проведению внезапной проверки послужило поступившее в Управление Россельхознадзора сообщение о том, что на этой продуктовой базе хранят и реализуют продукты питания с признаками недоброкачественности. Торговое предприятие находится рядом с оживлённой трассой, что обеспечивает коммерсантам постоянный приток покупателей.

Прокуратура Приморского края, куда в соответствии с действующим законодательством, обратились инспекторы Россельхознадзора, проведение внеплановой проверки согласовала. И, как показал дальнейший ход событий, совсем не напрасно.

В рефрижераторном контейнере, где хранится вся продукция для продажи в мясной лавке, инспекторы обнаружили ящики с куриными полуфабрикатами от нескольких российских производителей. Судя по маркировке товара, срок годности истёк ещё в январе и феврале текущего года. Причём внешний вид куриных крыльев оставлял желать лучшего. Кроме того, на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

77 кг стейков и 210 кг крыльев цыплят-бройлеров были изъяты и помещены на изолированное хранение до конца административного разбирательства.

По всей вероятности, просроченная продукция будет утилизирована или уничтожена, причем, как предусматривает действующее законодательство — за счёт владельца. Помимо этих расходов предпринимателю грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

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