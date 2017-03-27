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03:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Народная рыбалка» на Амуре пройдет в Хабаровском крае 8 апреля

В этом году праздник станет международным.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

В Хабаровском крае не только любители подлёдного лова, но и все нижнеамурцы с нетерпением ждут главного апрельского праздника — Народную рыбалку на Амуре. В этом году он состоится 8 апреля, по традиции в посёлке Чныррах, но обещает стать особенным, сообщили ИА AmurMedia в администрации Николаевского муниципального района.

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», организованный администрацией Николаевского муниципального района совместно с ООО «Восточный рыбокомбинат», проводится уже шестой год подряд. Число участников, как самих соревнований, так и сопутствующих массовых гуляний, растёт с каждым разом. В прошлом году их было больше тысячи человек.

— Этот день, когда весеннее солнце уже приятно припекает, но ещё не топит речной лёд, становится настоящим событием: театрализованное представление, жгучий азарт соревнований, не менее горячая поддержка болельщиков, щедрые подарки — никого не оставляют равнодушным. А за бесплатным угощением — ухой и жареной корюшкой, чей пленительный аромат распространяется, кажется, до самого города, — выстраиваются целые очереди. Кстати, в 2016 году всего за пару часов было съедено полтонны корюшки, — рассказала главный специалист отдела по организационной работе и общим вопросам администрации Николаевского муниципального района Нина Найденова.

В 2017 году праздник значительно расширяет свои границы — он станет международным. Уже подтвердили своё участие представители Китая: делегация из пяти человек во главе с вице-мэром прибудет из города Тунцзян провинции Хэйлунцзян. Были искренне заинтересованы приглашением главы Николаевского района Анатолием Леоновым и изъявили желание тоже принять участие в народной рыбалке и гости из Республики Саха (Якутии), посещавшие Николаевск-на-Амуре в составе историко-краеведческой экспедиции, приуроченной к празднованию 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства.

Кроме того, нынешний праздник будет отличаться от предыдущих новым видом соревнований. Праздник не ограничится состязаниями по привычным номинациям: среди семейных команд, команд от городских, сельских поселений муниципальных районов Хабаровского края, от организаций, учреждений и индивидуальных участников; на лучшее внешнее оформление команды; за скоростное бурение лунки ручным буром; поймавший самую крупную корюшку. Командная игра в виде эстафеты «Рыбацкий биатлон», во время которой удить предстоит на нескольких лунках, поэтапно передвигаясь по определённому маршруту, обещает стать зрелищной и незабываемой.

Итогом мероприятия, конечно, станут многочисленные награды: медали, дипломы и ценные призы (как правило, это спортивно-рыболовный инвентарь), а команде-победителю «Рыбацкого биатлона» будет вручен главный приз — Кубок состязаний.

Будет соблюдено и неизменное условие — до и после проведения фестиваля оргкомитет организует экологическую акцию «Чистому водоему — чистый берег».

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