Владислав Радимов: Футбольное поле во Владивостоке — это сено

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

Главный тренер ФК «Зенит-2» Владислав Радимов на пресс-конференции после матча с «Лучом» поделился с журналистами мнением о состоянии поля стадиона «Динамо» во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». Наставник петербуржцев сравнил газон арены с сеном и отметил, что в таких условиях невозможно показывать футбол на высоком уровне.

«Обе команды находятся в таком турниром положении, что очки нужны и тем, и другим. Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Но наступает такой момент, когда надо играть на результат в ущерб красивому футболу. Нам приходится набирать очки именно таким образом, приходится жертвовать.

Напомним, что ФК «Луч-Энергия» разошелся миром с «Зенитом-2» во Владивостоке 26 марта, счет матча 0:0. Следующий матч с «желто-синие» проведут также в столице Приморья в субботу, 1 апреля, против команды «Волгарь» из Астрахани.