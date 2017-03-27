Владислав Радимов: Футбольное поле во Владивостоке — это сено
Главный тренер «Зенит-2» поделился впечатлениями от газона на «Динамо».
Главный тренер «Зенит-2» поделился впечатлениями от газона на «Динамо».
Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.
Главный тренер ФК «Зенит-2» Владислав Радимов на
«Обе команды находятся в таком турниром положении, что очки нужны и тем, и другим. Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Но наступает такой момент, когда надо играть на результат в ущерб красивому футболу. Нам приходится набирать очки именно таким образом, приходится жертвовать.
Напомним, что ФК «Луч-Энергия» разошелся миром с «Зенитом-2» во Владивостоке 26 марта, счет матча 0:0. Следующий матч с «желто-синие» проведут также в столице Приморья в субботу, 1 апреля, против команды «Волгарь» из Астрахани.