Новый «портал в ад» открывается на лестнице в районе фуникулера во Владивостоке
Оставшийся в пешеходной зоне асфальт заметно просел и рискует обвалиться в любую минуту.
Оставшийся в пешеходной зоне асфальт заметно просел и рискует обвалиться в любую минуту.
Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.
На пролете между лестничными маршами, ведущими с улицы Всеволода Сибирцева на Пушкинскую, к нижней площадке фуникулера во Владивостоке, образовался новый провал. Оставшийся на арматуре асфальт заметно просел и может обвалиться в любую минуту, передает ИА PrimaMedia.
Лестница, ведущая с верхней площадки фуникулера к улице Пушкинской, уже несколько лет вызывает нарекания горожан и горстей города. Часть провалов в ноябре 2016 года забетонировали, ранее другие пролеты заложили досками.
Сейчас яма величиной примерно в 60 см в диаметре образовалась на втором пролете от улицы Пушкинской. Куски асфальта лежат прямо на арматуре, площадка заметно просела.