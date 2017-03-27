Новый «портал в ад» открывается на лестнице в районе фуникулера во Владивостоке

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

На пролете между лестничными маршами, ведущими с улицы Всеволода Сибирцева на Пушкинскую, к нижней площадке фуникулера во Владивостоке, образовался новый провал. Оставшийся на арматуре асфальт заметно просел и может обвалиться в любую минуту, передает ИА PrimaMedia.

Лестница, ведущая с верхней площадки фуникулера к улице Пушкинской, уже несколько лет вызывает нарекания горожан и горстей города. Часть провалов в ноябре 2016 года забетонировали, ранее другие пролеты заложили досками.

Сейчас яма величиной примерно в 60 см в диаметре образовалась на втором пролете от улицы Пушкинской. Куски асфальта лежат прямо на арматуре, площадка заметно просела.