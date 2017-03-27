До +3 градусов прогнозируют в Челябинске 27 марта

Воздух в Челябинске днём 27 марта прогреется до +3 градусов, существенных осадков при этом не ожидается, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в понедельник в областном центре возможны заморозки до -7. Погода будет облачной с прояснениями, ветер западного и юго-западного направлений 6−11 м/с.

По народному календарю 27 марта — Венедиктов день. Если было холодно, такую же погоду следовало ожидать и во всю следующую неделю.