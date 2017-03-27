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04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Студенты ДВФУ удостоены наград Национальной модели ООН в Нью-Йорке

Делегация Дальневосточного федерального университета признана одной из лучших и получила статус Honorable Mention Delegation.

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

Командную награду получили студенты Дальневосточного федерального университета по итогам Национальной модели Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. На конференции участники выступали в роли дипломатов иностранных государств и обсуждали проблемы мирового значения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

Конференция проходила с 19 по 24 марта в штаб-квартире ООН с участием молодых дипломатов со всего мира. Россию на форуме представили Юлия Неделькина, Александра Косырева (Восточный институт — Школа региональных и международных исследований), Анна Тимохина (Школа экономики и менеджмента), а также выпускник ДВФУ Джесси Томас.

Руководитель делегации Джесси Томас избран председателем экономического и социального совета, а Юлия Неделькина, Александра Косырева и Анна Тимохина представляли в нем интересы Сербии. Студентки работали в отдельных секциях ООН по вопросам образования, науки, культуры и участвовали в программе по содействию устойчивому развитию населенных пунктов. Делегация Дальневосточного федерального университета признана одной из лучших и получила статус Honorable Mention Delegation.

Как рассказал директор модели ООН на Дальнем Востоке, аспирант Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виталий Савенков, делегацию университета в Нью-Йорке впервые возглавил иностранный выпускник вуза — Джесси Томас окончил магистратуру Восточного института в 2015 году.

«Участие в подобной конференции является бесценным опытом для молодых лидеров. В самом сердце Организации объединенных наций они имеют возможность обмениваться мнениями и оттачивать свои профессиональные навыки с 5 тысячами молодых дипломатов со всех уголков Земли. Это действительно серьезный вызов, который мотивирует наших студентов к дальнейшему развитию», — поделился Виталий Савенков.

Готовясь к конференции, студентки ДВФУ также посетили офис Всемирного банка в Москве. Во время встречи делегаты обсудили его роль в устранении бедности, взаимодействии с международными организациями и перспективы экономического роста России.

Добавим, что клуб модель ООН на Дальнем Востоке базируется в кампусе Дальневосточного федерального университета и является одной из крупнейших молодежных организаций в регионе. Здесь студенты развивают лидерские качества через такой элемент обучения как дебаты по модели ООН и регулярно проводят конференции по реальным правилам всемирной организации.

В Национальной модели ООН студенты ДВФУ участвуют с 2011 года. В 2015 и 2016 годах дипломаты из Владивостока были удостоены главной награды всемирной конференции — звания «Выдающаяся делегация».

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