Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14События недели в фотографиях
06:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Двое жителей Ревды прописали десятки иностранцев

В Ревде заведены два уголовных дела, фигурантами которых стали двое безработных. Как сообщили Накануне.RU в УМВД Свердловской области, они фиктивно поставили на учет иностранцев.

Граждан одной из бывших союзных республик полицейские обнаружили при обходе жилого сектора.

Они проживали по одному адресу, а были зарегистрированы по другому. Как выяснилось,

по адресу регистрации иностранцев в квартире по улице Олега Кошевого зарегистрировано еще 23 человека — все уроженцы стран ближнего зарубежья.

Как выяснилось, собственниками квартир оказались двое местных жителей. Мужчины умышленно, прописывали у себя иностранцев.

В ходе допроса подозреваемые свою вину признали и раскаялись.

Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее городской суд вынес обвинительный приговор 28-летнему злоумышленнику, который с августа 2015 года по ноябрь 2016 года зарегистрировал в доме по улице Гвардейской 18 иностранцев. Мужчине назначили штраф в 100 тыс. руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Разбор убийства Вороненкова от профессионального телохранителя
Турция объявила пошлины на российские продукты
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Пак Кын Хе
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Болгарские социалисты признали поражение в парламентских выборах
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь