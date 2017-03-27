Двое жителей Ревды прописали десятки иностранцев
В Ревде заведены два уголовных дела, фигурантами которых стали двое безработных. Как сообщили Накануне.RU в УМВД Свердловской области, они фиктивно поставили на учет иностранцев.
В Ревде заведены два уголовных дела, фигурантами которых стали двое безработных. Как сообщили Накануне.RU в УМВД Свердловской области, они фиктивно поставили на учет иностранцев.
Граждан одной из бывших союзных республик полицейские обнаружили при обходе жилого сектора.
Они проживали по одному адресу, а были зарегистрированы по другому. Как выяснилось,
по адресу регистрации иностранцев в квартире по улице Олега Кошевого зарегистрировано еще 23 человека — все уроженцы стран ближнего зарубежья.
Как выяснилось, собственниками квартир оказались двое местных жителей. Мужчины умышленно, прописывали у себя иностранцев.
В ходе допроса подозреваемые свою вину признали и раскаялись.
Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее городской суд вынес обвинительный приговор 28-летнему злоумышленнику, который с августа 2015 года по ноябрь 2016 года зарегистрировал в доме по улице Гвардейской 18 иностранцев. Мужчине назначили штраф в 100 тыс. руб.