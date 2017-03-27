Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Чай спасает от старческого слабоумия
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14События недели в фотографиях
06:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 27 марта

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На сайте администрации Уфы опубликован график комплексной очистки дворов от снега с применением спецтехники на 27 марта.

В Октябрьском районе уборка дворовых территорий запланирована по следующим адресам: на улице Ю. Гагарина, 13/1, 13/2, 22, 22/1, 22/2, 31; ул. М. Рыльского, 24; ул. Ак. Королева, 26, 27, 31.

В Кировском районе очистят дворы от снега на улице Ленина, 2, ул. Салавата, 3, ул. С. Перовской, 11/1, 11/4, 11/5.

В Калининском районе 27 марта работы по уборке дворовых территорий пройдут на ул. Первомайской, 90, 92, 94; ул. Черниковской, 9, 9/1; ул. Орджоникидзе, 26, 26/1, 26/2; ул. Вологодской, 38; ул. Кольцевой, 180; ул. Высоковольтной, 16; ул. Т. Янаби, 69/1; ул. Транспортной, 44; ул. Маяковского, 10/1, 10/2.

Для более качественной очистки дворов, ориентируясь на график уборки и вывоза снега, автолюбителям, жителям указанных адресов, необходимо переставить свои машины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабая морось
+8°
слабая морось
766 мм рт. ст.
повышенное
100 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Турция объявила пошлины на российские продукты
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Пак Кын Хе
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Болгарские социалисты признали поражение в парламентских выборах
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь