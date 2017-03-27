В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 27 марта

В Октябрьском районе уборка дворовых территорий запланирована по следующим адресам: на улице Ю. Гагарина, 13/1, 13/2, 22, 22/1, 22/2, 31; ул. М. Рыльского, 24; ул. Ак. Королева, 26, 27, 31.

В Кировском районе очистят дворы от снега на улице Ленина, 2, ул. Салавата, 3, ул. С. Перовской, 11/1, 11/4, 11/5.

В Калининском районе 27 марта работы по уборке дворовых территорий пройдут на ул. Первомайской, 90, 92, 94; ул. Черниковской, 9, 9/1; ул. Орджоникидзе, 26, 26/1, 26/2; ул. Вологодской, 38; ул. Кольцевой, 180; ул. Высоковольтной, 16; ул. Т. Янаби, 69/1; ул. Транспортной, 44; ул. Маяковского, 10/1, 10/2.

Для более качественной очистки дворов, ориентируясь на график уборки и вывоза снега, автолюбителям, жителям указанных адресов, необходимо переставить свои машины.