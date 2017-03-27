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05:20 (мск), источник: Вести Приморье

Более 250 новых семей появится в Приморье в преддверие весеннего праздника

Праздник Красная горка, который в этом году выпадает на 23 апреля, традиционно является одной из самых популярных дат для регистрации брака. В этом году более 250 влюбленных пар Приморья приняли решение создать семью в преддверие этого дня, — сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в краевом департаменте записи актов гражданского состояния, с приходом весны отмечается всплеск числа заявлений на регистрацию брака, большинство влюбленных хотят узаконить отношения в конце апреля. Во-первых, потому что завершается Великий пост. А во-вторых, многие, веря примете, хотят успеть пожениться до наступления мая.

«Праздник Красная горка — это первый день, когда по православной традиции разрешено играть свадьбу и венчаться. В этом году праздник выпадает на 23 апреля. Этот праздник символизирует окончательный приход весны. Именно в канун Красной горки многие пары решают соединить свои судьбы. Народная примета гласит, что брак, заключенный на Красную горку, будет счастливым и прочным. Так, во Владивостоке 21 и 22 апреля будут зарегистрированы 142 брака, в Находке — 25, в Уссурийске — 46, Артеме — 29», — рассказали специалисты.

Напомним, подготовиться к первому семейному празднику будущим молодоженам специалисты свадебной индустрии помогут на первой отраслевой выставке PacificWeddingShow, которая пройдет в Приморье 9 апреля.

Мероприятие приурочено к 100-летию образовании органов записи актов гражданского состояния России и состоится при поддержке департамента ЗАГС Приморья. Участники выставки — лучшие компании Приморья — смогут представить в концертном комплексе FescoHallсвои услуги и товары. Регистрация для жителей края и представителей свадебной индустрии на участие в выставке уже открыта на официальном сайте мероприятия. Участие для молодоженов и жителей края — бесплатное.

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