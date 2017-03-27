В Уфе 27 марта состоится прощание с известным ученым и общественным деятелем Амиром Шамаевым
УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе 27 марта состоится прощание с известным ученым и общественным деятелем Амиром Габдрахмановичем Шамаевым.
УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе 27 марта состоится прощание с известным ученым и общественным деятелем Амиром Габдрахмановичем Шамаевым.
Как сообщалось ранее, доктор медицинских и экономических наук, заслуженный врач России скончался на 88-м году жизни после тяжелой болезни.
Прощание с покойным пройдет по адресу: ул. Дорофеева, 3, кв. 42.