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07:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 27 марта состоится прощание с известным ученым и общественным деятелем Амиром Шамаевым

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе 27 марта состоится прощание с известным ученым и общественным деятелем Амиром Габдрахмановичем Шамаевым.

Как сообщалось ранее, доктор медицинских и экономических наук, заслуженный врач России скончался на 88-м году жизни после тяжелой болезни.

Прощание с покойным пройдет по адресу: ул. Дорофеева, 3, кв. 42.

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