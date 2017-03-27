Подмосковные электрички перешли на летнее расписание

Подмосковные электрички всех направлений перешли на летнее расписание с воскресенья, 26 марта, сообщается на сайте главного оператора поездов — Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На маршруты вернутся 15 дополнительных поездов, которые отменяли в осенне-зимний сезон из-за уменьшения пассажиропотока.

На маршруты вернутся 15 дополнительных поездов, которые отменяли в осенне-зимний сезон из-за уменьшения пассажиропотока.

Они будут курсировать по пятницам и выходным дням для удобства дачников.

Всего в расписании появится 30 новых электропоездов, изменили или продлили маршруты курсирования 21 электропоезду, а еще 23 электрички будут ходить по другим дням. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика.

Летнее расписание электричек необходимо вводить по двум причинам. Первая — изменения в расписании международных поездов дальнего следования. Оно связано с переходом на летнее время в других странах. Вторая причина — увеличение пассажиропотока за счет дачников.