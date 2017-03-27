Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
12:15 (мск), источник: Мослента

Подмосковные электрички перешли на летнее расписание

Несколько маршрутов удлинили, изменили и перенесли на другие дни.

Источник: Reuters

Подмосковные электрички всех направлений перешли на летнее расписание с воскресенья, 26 марта, сообщается на сайте главного оператора поездов — Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На маршруты вернутся 15 дополнительных поездов, которые отменяли в осенне-зимний сезон из-за уменьшения пассажиропотока.

Они будут курсировать по пятницам и выходным дням для удобства дачников.

Всего в расписании появится 30 новых электропоездов, изменили или продлили маршруты курсирования 21 электропоезду, а еще 23 электрички будут ходить по другим дням. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика.

Летнее расписание электричек необходимо вводить по двум причинам. Первая — изменения в расписании международных поездов дальнего следования. Оно связано с переходом на летнее время в других странах. Вторая причина — увеличение пассажиропотока за счет дачников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь