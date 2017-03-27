Полицейские в Братске нашли живой и здоровой без вести пропавшую 15-летнюю школьницу

Сотрудники полиции разыскали 15 летнюю школьницу, которая без вести пропала в Братске. Ученицу восьмого класса СОШ № 9 искали с 25 марта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, правоохранители разыскивали без вести пропавшую 15-летнюю школьницу в Братске. Она ушла из дома в ночь на 25 марта.

«Была одета в черное драповое пальто до колен, черные полусапожки, шарф и шапку-капор красные с черными полосками, черные лосины, рубаха в красно-черную клетку», — сообщили в пресс-службе.

С собой имела рюкзак черного цвета.