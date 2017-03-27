Полицейские в Братске нашли живой и здоровой без вести пропавшую 15-летнюю школьницу
Ее искали с 25 марта.
Ее искали с 25 марта.
Сотрудники полиции разыскали 15 летнюю школьницу, которая без вести пропала в Братске. Ученицу восьмого класса СОШ № 9 искали с 25 марта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, правоохранители разыскивали без вести пропавшую 15-летнюю школьницу в Братске. Она ушла из дома в ночь на 25 марта.
«Была одета в черное драповое пальто до колен, черные полусапожки, шарф и
С собой имела рюкзак черного цвета.