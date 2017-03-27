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05:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики обещают снег в Приморье

Приморские синоптики сделали прогноз на ближайшие дни, сообщает ИА «Дейта».

По информации Примгидромета, в первой половине недели в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. В отдельных районах края ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха предстоящей ночью составит от одного до восьми градусов мороза, в горных районах — до минус четырнадцати. В ночь на среду будет на два — три градуса теплее. Днем ожидается от шести до тринадцати градусов тепла.

В четверг, 30 марта, по территории Приморья будет смещаться неглубокий циклон. На большей части края пройдут небольшие, местами — умеренные осадки. Ночные температуры существенно не изменятся, днем станет немного прохладней. К концу недели погода будет улучшаться.

Во Владивостоке завтра ожидается облачная погода, есть вероятность слабых осадков. Температура ночью около ноля, днем — шесть — восемь градусов тепла.

В среду во Владивостоке сохранится облачная погода, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит один- три градуса тепла, днем плюс пять — семь градусов.

Ночью и утром в четверг во Владивостоке ожидаются небольшие, временами умеренные осадки, температура воздуха от ноля дог двух градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух прогреется до семи — девяти градусов тепла.

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