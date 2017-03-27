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07:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области нашли следы вымершего шерстистого носорога

Следы вымершего тысячи лет назад животного — шерстистого носорога — обнаружили жители Татарского района. На берегу местной реки Омь. И передали в дар краеведам. Сегодня экспонат пополнил музейную коллекцию.

Источник: Вести - Новосибирск

Шерстистые носороги обитали здесь минимум двадцать тысяч лет назад. И об этих животных краеведы часто рассказывают посетителям на экскурсиях. В качестве иллюстрации до сих пор в музее была лишь фигурка из пластилина. Теперь в исторической экспозиции — фрагмент черепа шерстистого носорога. Экспонат уникальный, говорят в музее.

Александр Архипов, директор Татарского историко-краеведческого музея: «Обнаружили это ребята, молодые ребята, жители города нашего Татарска, попытались через интернет продать, но не получилось у них. И они приехали, просто подарили нашему музею. И для вас это теперь такой уникальный экспонат? -Да конечно, уникальный, очень уникальный. Я говорю, что многие муниципальные музеи, и крупные музеи, даже такие как города Новосибирска просто позавидовали бы».

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