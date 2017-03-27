В 2017 году Rock-Line состоится в Лысьве

Организаторы фестиваля Rock-Line определились с местом проведения мероприятия. В этом году известный рок-фестиваль пройдет в Лысьве, на территории местного аэродрома.

«Открывается новая страница в нашей общей истории! После долгих поисков нового места для фестиваля, было принято решение о проведении Rock-Line на территории аэродрома в городе Лысьва Пермского края. Транспортная доступность, “взлётка”, ландшафт, новые интересные команды, выступления групп “НАСТЯ” и “УНДЕРВУД”, доброжелательность принимающей стороны позволят сделать фестиваль этого года ярким событием!», — сообщили в соцсетях организаторы.