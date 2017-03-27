В 2017 году Rock-Line состоится в Лысьве

Организаторы фестиваля Rock-Line определились с местом проведения мероприятия. В этом году известный рок-фестиваль пройдет в Лысьве, на территории местного аэродрома.
«Открывается новая страница в нашей общей истории! После долгих поисков нового места для фестиваля, было принято решение о проведении Rock-Line на территории аэродрома в городе Лысьва Пермского края. Транспортная доступность, “взлётка”, ландшафт, новые интересные команды, выступления групп “НАСТЯ” и “УНДЕРВУД”, доброжелательность принимающей стороны позволят сделать фестиваль этого года ярким событием!», — сообщили в соцсетях организаторы.
Фестиваль состоится 30 июня — 1 июля, а 2 июля пройдет вечерний концерт рок-инструменталистов в селе Кын Лысьвенского городского округа «Линия камня. Коды реки Чусовая». Это мероприятие станет продолжением выездных фестивальных концертов «Rock-Line над Вильвой» (2011 год) и «Rock-Line в городе-призраке» (2012 год).