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06:07 (мск), источник: Губерния онлайн

На общерегиональный субботник приглашают жителей Хабаровского края

Общекраевой субботник проведут в преддверии майских праздников.

На уборку территорий жители региона выйдут 22 апреля. Планируется, что порядок будут наводить студенты, общественники, сотрудники организаций и жильцы микрорайонов.

«Близится 72-я годовщина Великой Победы. Перед этим знаменательным событием в нашем крае будут наводить порядок в местах массового отдыха, в парках и скверах, возле административных зданий. Обычно помогают во всех районах. Надеемся, что так будет и в этот раз — люди откликнутся и примут в субботнике самое активное участие. Вместе мы сделаем наши улицы чистыми и уютными», — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Особое внимание будет уделено благоустройству мест воинских захоронений, обелисков и памятников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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