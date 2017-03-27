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06:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

Акции против детских суицидов прошли в Красноярске

Особое внимание было уделено «группам смерти».

В Красноярске представители Общественного совета при МВД провели профилактическую работу по детским суицидам.

Специалисты встретились с тренерами детско-юношеской школы и представителями казачества. Особое внимание было уделено «группам смерти». Эксперты рассказали на что необходимо обратить особое внимание при общении с подростками, как изменяется детская психика со временем и что ни в коем случае нельзя делать взрослым, чтобы её не повредить.

«Такие мероприятия в первую очередь направлены на обучение взрослых диалогу с подростками, в том числе входящими в группу риска, а также на укрепление доверия между взрослыми и детьми. Для маленького человечка очень важно знать, что он может обратиться за помощью и ему всегда помогут», — отметил член Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское», директор ДЮСШ Сергей Каташин.

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