Песню про Хабаровск допишет Григорий Гладков

Хабаровское землячество Москвы и Московской области объявляет конкурс на лучшее стихотворение о Хабаровске и Хабаровском крае.



Победитель станет соавтором песни, музыку которой напишет наш знаменитый земляк — Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства РФ и других творческих наград, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, композитор и певец Григорий Гладков.



Ещё один приятный бонус победителю: денежная премия Хабаровского землячества. Стихотворения принимаются до 15 мая 2017 года по e-mail: habzem@mail.ru с пометкой «На конкурс».



Подведение итогов творческого конкурса: 31 мая — в День основания города Хабаровска. Первое исполнение новой песни ожидается ко Дню образования Хабаровского края — 20 октября.