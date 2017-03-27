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08:07 (мск), источник: RIGMA.INFO

Песню про Хабаровск допишет Григорий Гладков

Хабаровское землячество Москвы и Московской области объявляет конкурс на лучшее стихотворение о Хабаровске и Хабаровском крае.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровское землячество Москвы и Московской области объявляет конкурс на лучшее стихотворение о Хабаровске и Хабаровском крае.

Победитель станет соавтором песни, музыку которой напишет наш знаменитый земляк — Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства РФ и других творческих наград, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, композитор и певец Григорий Гладков.

Ещё один приятный бонус победителю: денежная премия Хабаровского землячества. Стихотворения принимаются до 15 мая 2017 года по e-mail: habzem@mail.ru с пометкой «На конкурс».

Подведение итогов творческого конкурса: 31 мая — в День основания города Хабаровска. Первое исполнение новой песни ожидается ко Дню образования Хабаровского края — 20 октября.

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