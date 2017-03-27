В Татарстане ожидается сильная метель: МЧС не рекомендует отправляться в поездки

По данным Гидрометцентра РТ, утром и днем 27 марта в Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 1 километра. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, воздух прогреется от 1 до 3-х градусов тепла.

ГУ МЧС России по РТ рекомендуют отказаться от дальних поездок и, по возможности, отказаться от использования автомобиля. Также не рекомендуется устраивать длительные прогулки на природе.