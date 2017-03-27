Военнослужащие ЮВО приняли крещение в полевом храме на полигоне Кубани
На полигоне Молькино в Краснодарском крае подразделения артиллерии Южного военного округа приняли таинство крещения.
На полигоне Молькино в Краснодарском крае подразделения артиллерии Южного военного округа приняли таинство крещения.
Это произошло в ходе лагерного сбора, в полевом храме в честь святого Георгия Победоносца. Всего в православном обряде участвовали более 20 воинов.
После совершения таинства военнослужащим вручили нательные кресты и сборник православных молитв.
По мнению командования воинских частей, такая