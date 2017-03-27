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12:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Военнослужащие ЮВО приняли крещение в полевом храме на полигоне Кубани

На полигоне Молькино в Краснодарском крае подразделения артиллерии Южного военного округа приняли таинство крещения.

Это произошло в ходе лагерного сбора, в полевом храме в честь святого Георгия Победоносца. Всего в православном обряде участвовали более 20 воинов.

После совершения таинства военнослужащим вручили нательные кресты и сборник православных молитв.

По мнению командования воинских частей, такая духовно-просветительская работа положительно влияет на атмосферу в воинских коллективах и помогает бороться с правонарушениями, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

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