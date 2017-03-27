Европейский вещательный союз защитит право России на участие в Евровидении

С самого начала мы дали ясно понять, что мы ожидаем, чтобы все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогли участвовать. Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие

Также глава оргкомитета прокомментировал слухи о новом российском кандидате. «Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение в этом отношении», — сказал Фрайлинг, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия с Россией.

Он добавил, что официального уведомления по этому поводу от украинских властей пока не поступало.

При этом Фрайлинг отметил, что еще до того, как Украина приняла решение в отношении российского кандидата, Россия, в отличие от других делегаций, не зарезервировала места для проживания. Со своей стороны Россия должна четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято", — сказал Фрайлинг.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии решения.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения.