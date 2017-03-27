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07:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Активисты привели в порядок сквер Дружбы во Владивостоке

Фоторепортаж.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

Активная молодежь в прошедшее воскресенье, 26 марта, облагородила сквер Дружбы, который находится в районе остановки Авангард во Владивостоке. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, участники насыпали триколор из цветного щебня и обновили табличку на памятном камне.

Организатором субботника стала руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности», специалист в сфере новых медиа Майя Шалунова. Активисты покрасили и сам камень, убрались на клумбе, почистили и покрасили бетонный бордюр.

При этом состояние находящейся рядом лестницы к зданию КРЦ профсоюзов остается плачевным. Что будет с ней дальше пока никто не может сказать.

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