Спасатели предупреждают: нельзя разводить костры
Особый противопожарный режим введён на 10 территориях Южного Урала.
Особый противопожарный режим введён на 10 территориях Южного Урала.
Снег еще не сошел, а спасатели уже предупреждают: разводить костры в лесах весной строго запрещено! Ведь чаще всего, причиной масштабных пожаров является именно человеческий фактор, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
От небольшой искры, непотушенного костра или вовсе — выброшенной сигареты — могут погибнуть целые гектары зеленых насаждений. Сейчас особый противопожарный режим введён на 10 территориях Южного Урала.