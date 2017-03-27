Спасатели предупреждают: нельзя разводить костры

Снег еще не сошел, а спасатели уже предупреждают: разводить костры в лесах весной строго запрещено! Ведь чаще всего, причиной масштабных пожаров является именно человеческий фактор, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

От небольшой искры, непотушенного костра или вовсе — выброшенной сигареты — могут погибнуть целые гектары зеленых насаждений. Сейчас особый противопожарный режим введён на 10 территориях Южного Урала.