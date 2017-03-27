В Омске идет массовая облава на пьяных водителей
Как сообщают очевидцы, сотрудники УГИБДД по Омской области проводят операцию «Трезвость» в городе.
Как сообщают очевидцы, сотрудники УГИБДД по Омской области проводят операцию «Трезвость» в городе.
Водителей, в частности, ловят на улице Масленникова и Заозерная.
Частично перекрыто движения по улице Масленникова в сторону Ленинградского моста. Водителей пропускают дозировано, а тех, кто попал под подозрение проверяют на алкоголь.
Судя по фотографии от очевидцев, здесь остановлено около десятка машин. Подробности рейда станут известны позднее.