В Омске идет массовая облава на пьяных водителей

Водителей, в частности, ловят на улице Масленникова и Заозерная.

Частично перекрыто движения по улице Масленникова в сторону Ленинградского моста. Водителей пропускают дозировано, а тех, кто попал под подозрение проверяют на алкоголь.

Судя по фотографии от очевидцев, здесь остановлено около десятка машин. Подробности рейда станут известны позднее.