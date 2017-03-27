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07:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске идет массовая облава на пьяных водителей

Как сообщают очевидцы, сотрудники УГИБДД по Омской области проводят операцию «Трезвость» в городе.

Водителей, в частности, ловят на улице Масленникова и Заозерная.

Частично перекрыто движения по улице Масленникова в сторону Ленинградского моста. Водителей пропускают дозировано, а тех, кто попал под подозрение проверяют на алкоголь.

Судя по фотографии от очевидцев, здесь остановлено около десятка машин. Подробности рейда станут известны позднее.

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