На 50 станциях метро заменят турникеты
В подземке установят более тысячи современных безопасных турникетов со стеклянными створками. На 11 станциях их можно будет увидеть уже к середине апреля.
В подземке установят более тысячи современных безопасных турникетов со стеклянными створками. На 11 станциях их можно будет увидеть уже к середине апреля.
До конца лета 2017 года в 72 вестибюлях станций метро будет установлено более тысячи турникетов. Масштабные работы по обновлению автоматики проведут на 50 станциях. Вместо устаревших турникетов поставят современные — со стеклянными створками. К середине апреля новые турникеты появятся в вестибюлях 11 станций подземки — «Домодедовской», «Царицына», «Юго-Западной», «Первомайской», «Дмитровской», «Дубровки», «Марксистской», а также в северных вестибюлях станций «Отрадное», «Варшавская», «Новые Черёмушки» и «Новоясеневская».
Турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Они работают быстро, стеклянные створки открываются плавно и бесшумно. Исключена возможность получения травм при проходе через турникет.
По его словам, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него будет удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.
«На новых турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и телефонов. За счёт применения новых технологий считывание “мобильного билета” будет более надёжным», — добавил Максим Ликсутов.
Новые турникеты выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. Это позволит увеличить срок их использования без дополнительного ремонта. Сейчас в метрополитене действует программа по замене турникетов, по итогам которой из метро исчезнет почти 4,2 тысячи устройств старого образца. Это турникеты, створки которых закрываются только при попытке безбилетного прохода. На части станций новые турникеты уже работают. До конца лета в этом году планируется обновить 1072 устройств.
«На время работ пассажиры смогут пользоваться соседними вестибюлями станций для прохода в метро. А на станциях с одним вестибюлем работы по замене турникетов будут вестись только в ночное время. Такой график не доставит неудобства пассажирам», — добавил заммэра.
Общий список станций, на которых в этом году появятся новые турникеты: