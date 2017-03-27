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11:26 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На 50 станциях метро заменят турникеты

В подземке установят более тысячи современных безопасных турникетов со стеклянными створками. На 11 станциях их можно будет увидеть уже к середине апреля.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца лета 2017 года в 72 вестибюлях станций метро будет установлено более тысячи турникетов. Масштабные работы по обновлению автоматики проведут на 50 станциях. Вместо устаревших турникетов поставят современные — со стеклянными створками. К середине апреля новые турникеты появятся в вестибюлях 11 станций подземки — «Домодедовской», «Царицына», «Юго-Западной», «Первомайской», «Дмитровской», «Дубровки», «Марксистской», а также в северных вестибюлях станций «Отрадное», «Варшавская», «Новые Черёмушки» и «Новоясеневская».

Турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Они работают быстро, стеклянные створки открываются плавно и бесшумно. Исключена возможность получения травм при проходе через турникет.
Максим Ликсутов
Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По его словам, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него будет удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.

«На новых турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и телефонов. За счёт применения новых технологий считывание “мобильного билета” будет более надёжным», — добавил Максим Ликсутов.

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Новые турникеты выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. Это позволит увеличить срок их использования без дополнительного ремонта. Сейчас в метрополитене действует программа по замене турникетов, по итогам которой из метро исчезнет почти 4,2 тысячи устройств старого образца. Это турникеты, створки которых закрываются только при попытке безбилетного прохода. На части станций новые турникеты уже работают. До конца лета в этом году планируется обновить 1072 устройств.

«На время работ пассажиры смогут пользоваться соседними вестибюлями станций для прохода в метро. А на станциях с одним вестибюлем работы по замене турникетов будут вестись только в ночное время. Такой график не доставит неудобства пассажирам», — добавил заммэра.

Общий список станций, на которых в этом году появятся новые турникеты:

  • «Дмитровская»;.
  • «Боровицкая»;.
  • «Чеховская»;.
  • «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии;.
  • «Текстильщики»;.
  • «Выхино»;.
  • «Пушкинская»;.
  • «Кантемировская»;.
  • «Красногвардейская»;.
  • «Царицыно»;.
  • «Новокузнецкая»;.
  • «Академическая»;.
  • «Новые Черёмушки»;.
  • «ВДНХ»;.
  • «Профсоюзная»;.
  • «Первомайская»;.
  • «Измайловская»;.
  • «Щёлковская»;.
  • «Партизанская»;.
  • «Арбатская» Филёвской линии;.
  • «Авиамоторная»;.
  • «Марксистская»;.
  • «Площадь Ильича»;.
  • «Варшавская»;.
  • «Парк Культуры» Сокольнической линии;.
  • «Комсомольская» Сокольнической линии;.
  • «Лубянка»;.
  • «Кропоткинская».
  • «Охотный Ряд»;.
  • «Преображенская площадь»;.
  • «Юго-Западная»;.
  • «Братиславская»;.
  • «Кожуховская»;.
  • «Печатники»;.
  • «Дубровка»;.
  • «Римская»;.
  • «Александровский сад»;.
  • «Павелецкая» Кольцевой линии;.
  • «Чистые пруды»;.
  • «Сокольники»;.
  • «Домодедовская»;.
  • «Аэропорт»;.
  • «Калужская»;.
  • «Новоясеневская»;.
  • «Тёплый Стан»;.
  • «Щукинская»;.
  • «Шоссе Энтузиастов»;.
  • «Октябрьская» Кольцевой линии;.
  • «Войковская»;.
  • «Отрадное».

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