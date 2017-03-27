На 50 станциях метро заменят турникеты

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До конца лета 2017 года в 72 вестибюлях станций метро будет установлено более тысячи турникетов. Масштабные работы по обновлению автоматики проведут на 50 станциях. Вместо устаревших турникетов поставят современные — со стеклянными створками. К середине апреля новые турникеты появятся в вестибюлях 11 станций подземки — «Домодедовской», «Царицына», «Юго-Западной», «Первомайской», «Дмитровской», «Дубровки», «Марксистской», а также в северных вестибюлях станций «Отрадное», «Варшавская», «Новые Черёмушки» и «Новоясеневская».

Турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Они работают быстро, стеклянные створки открываются плавно и бесшумно. Исключена возможность получения травм при проходе через турникет. Максим Ликсутов Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По его словам, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него будет удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. «На новых турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и телефонов. За счёт применения новых технологий считывание “мобильного билета” будет более надёжным», — добавил Максим Ликсутов.

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