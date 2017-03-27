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07:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Продлено изменение в расписании электрички Иркутск-Сортировочный — Байкальск

Изменение в расписании движения пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный — Байкальск сохранится до 16 апреля 2017 года ежедневно кроме пятницы.

Источник: Reuters

Напомним, ранее изменения вводились до 30 марта. Как сообщает 27 марта пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, сроки изменились в связи с продлением ремонтных работ на инфраструктуре ОАО «РЖД» на перегоне Большой Луг — Подкаменная.

До 16 апреля 2017 года ежедневно кроме пятниц электропоезд № 6334 Иркутск-Сортировочный — Байкальск будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 18.02 (вместо 17.17). далее он будет следовать по маршруту со следующими остановками: Военный Городок 18.08 — 18.09, Иркутный Мост 18.12 — 18.13, Иркутск-Пассажирский 18.17 — 18.19, Академическая 18:25 — 18:26, Мельниково 18:29 — 18:30, Кая 18:34 — 18:35, Черемушки 18.39 — 18.40, Смоленщина 18.42 — 18.43, Турбаза 18.45 — 18.46, Шелехов 18.48 — 18.49, Гончарово 18:52 — 18:53, Олха 18.58 — 18.59, Летняя 19.03 — 19.04, Голубые Ели 19.07 — 19.08, Дачная 19.12 — 19.13, Садовая 19.15 — 19.16, Большой Луг 19:22 — 19:23, Ханчин 19.28 — 19.29, Рассоха 19.32 — 19.33, Орленок 19.36 — 19.37, о.п. 5234 км 19.40 — 19.41, Ягодный 19.43 — 19.44, Огоньки 19.46 — 19.47, Таежный 19.49 — 19.50, Трудный 19.52 — 19.53, Сосновый 19.56 — 19.57, Подкаменная 20:03 — 20:04, Санаторный 20.08 — 20.09, Родниковый 20.12 — 20.13, Источник 20.15 — 20.16, Глубокая 20:22 — 20:23, Переезд 20:33 — 20:34, Андриановская 20:37 — 20:38, Поворот 20.52 — 20.53, Темная Падь 20.57 — 20.58, Земляничный 21.04 — 21.05, Партизанская 21.07 — 21.08, Чертова Гора 21.10 — 21.11, Слюдянка-2 21:17 — 21:18, Слюдянка-1 21:27 — 21:34, Утулик 22:02 — 22.03, Байкальск-Пассажирский 22:09 — 22:10. Прибытие в Байкальск в 22:17.

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