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07:38 (мск), источник: VN.ru

Детский аттракцион за миллион рублей появится летом в Искитиме

В центральном парке города Искитима Новосибирской области будет проведена масштабная реконструкция. На эти цели выделено больше 14 млн рублей. В планах — не только облагораживание территории, но и установка нового детского аттракциона, он обойдется в один миллион рублей.

В городском бюджете были заложены средства на благоустройство парка в размере 2,6 млн рублей. Это значительно меньше, чем требуется на реконструкцию парка, согласно проектно-сметной документации. В ней значится сумма в 40 миллионов без учета стоимости новых аттракционов. И как никогда вовремя появилась областная программа «Комфортная городская среда».

В рамках программы Искитиму в 2017 году выделили 19 млн рублей, 11,5 из них — на благоустройство городских территорий. В городе сейчас есть два парка, еще двум зеленым зонам планируется присвоить этот статус. Но все средства решено направить на ремонт центрального парка.

— Распылять средства нецелесообразно, — рассказал глава города Сергей Завражин. — Безусловно, нам необходимо благоустраивать и парк Южного микрорайона, но мы планируем провести эти работы в следующие годы, ведь программа «Комфортная городская среда» будет работать до 2022 года.

Планируется, что в первую очередь будут реконструирована система освещения, восстановлено ограждение по всему периметру, в том числе и со стороны улицы Советской, отремонтированы дорожки, а там, где их нет, сделаны заново. Предполагается, что для прогулок горожан будет восстановлена круговая дорожка вокруг всей территории. Летом здесь можно будет кататься на велосипеде, а зимой — на лыжах.

Проект обновления парка предусматривает восстановление малых форм: скамеек и клумб, реставрацию арки, зеленых насаждений, а также памятника герою Великой Отечественной войны Ивану Коротееву. Кстати, это единственный в Искитиме мемориал областного значения, внесенный в реестр памятных мест. Один миллион рублей предусмотрен на покупку нового аттракциона для детей. Это будет карусель с кабинками, вращающимися вокруг своей оси и поднимающимися вверх.

В целом проект реконструкции парка предусматривает создание зон по интересам: спортивную, отдыха и развлечений. К юбилею города появится мини-рампа для любителей роликовых коньков и скейтбордистов, средства на ее приобретение и установку уже включены.

Напомним, в 2017 году Искитим получит рекордную сумму в 100 млн рублей на ремонт дорог в связи с 300-летием города. В федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» попали три дорожных участка Искитима.

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