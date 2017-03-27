Верёвочный парк с подсветкой на Поклонной горе откроют 16 апреля
Преодолевать препятствия в новом верёвочном городке можно будет не только днём, но и ночью.
Преодолевать препятствия в новом верёвочном городке можно будет не только днём, но и ночью.
16 апреля в парке Победы на Поклонной горе откроется верёвочный городок. Его монтируют рядом с детской площадкой. В вечерние часы в парке будут включать подсветку. Предполагается, что он будет открыт допоздна, а для любителей экстрима организуют ночные группы по предварительной записи.
Как рассказали в
«Всего в парке будет 60 препятствий. В их числе подвесные мосты из канатной сетки и брёвен, змейка из досок, переправа с деревянными перилами и многие другие», — рассказали в
Верёвочный парк разделят на три яруса по уровню сложности препятствий — чем выше, тем сложнее. Особенностью верёвочного парка на Поклонной горе станет непрерывная роликовая система страховки посетителей.
«Сейчас в большинстве верёвочных парков действует тросовая система страховки. Посетители ограничены лишь несколькими прямыми маршрутами, пройти все препятствия за один раз не получится, — отметили в
При этом посетители смогут проходить конкретные маршруты, подходящие для их возраста. Например, на первом ярусе препятствия для детей от четырёх до восьми лет, на втором и третьем — для ребят от девяти лет и старше, а также для взрослых.
Где находятся другие верёвочные городки в Москве, можно узнать на портале открытых данных.