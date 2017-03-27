Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Готовую на 95% "Украину" распилят и продадут: СМИ о причинах
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
11:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Верёвочный парк с подсветкой на Поклонной горе откроют 16 апреля

Преодолевать препятствия в новом верёвочном городке можно будет не только днём, но и ночью.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

16 апреля в парке Победы на Поклонной горе откроется верёвочный городок. Его монтируют рядом с детской площадкой. В вечерние часы в парке будут включать подсветку. Предполагается, что он будет открыт допоздна, а для любителей экстрима организуют ночные группы по предварительной записи.

Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, высота верёвочного городка составит около девяти метров.

«Всего в парке будет 60 препятствий. В их числе подвесные мосты из канатной сетки и брёвен, змейка из досок, переправа с деревянными перилами и многие другие», — рассказали в пресс-службе.

Верёвочный парк разделят на три яруса по уровню сложности препятствий — чем выше, тем сложнее. Особенностью верёвочного парка на Поклонной горе станет непрерывная роликовая система страховки посетителей.

«Сейчас в большинстве верёвочных парков действует тросовая система страховки. Посетители ограничены лишь несколькими прямыми маршрутами, пройти все препятствия за один раз не получится, — отметили в пресс-службе. — В парке на Поклонной горе не будет фиксированного направления, путь по нему можно будет выстроить самостоятельно. На каждой опоре установлены сплиттеры, благодаря которым можно выбрать движение ролика в любом направлении. Система позволит гулять по всем ярусам городка».

При этом посетители смогут проходить конкретные маршруты, подходящие для их возраста. Например, на первом ярусе препятствия для детей от четырёх до восьми лет, на втором и третьем — для ребят от девяти лет и старше, а также для взрослых.

Где находятся другие верёвочные городки в Москве, можно узнать на портале открытых данных.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь