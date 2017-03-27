Верёвочный парк с подсветкой на Поклонной горе откроют 16 апреля

16 апреля в парке Победы на Поклонной горе откроется верёвочный городок. Его монтируют рядом с детской площадкой. В вечерние часы в парке будут включать подсветку. Предполагается, что он будет открыт допоздна, а для любителей экстрима организуют ночные группы по предварительной записи.

Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, высота верёвочного городка составит около девяти метров.