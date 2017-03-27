В парке «Останкино» появились на свет совята

В парке «Останкино» вылупились два совёнка. Сейчас малыши уже умеют летать, но их по-прежнему кормят родители.

Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, в «Останкине» живут две пары сов вида серая (обыкновенная) неясыть. Этот вид занесён в Красную книгу Москвы. Совята пока есть только у одной пары.