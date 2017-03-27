В парке «Останкино» появились на свет совята
Двое птенцов пополнили популяцию сов, которые включены в Красную книгу Москвы.
Двое птенцов пополнили популяцию сов, которые включены в Красную книгу Москвы.
В парке «Останкино» вылупились два совёнка. Сейчас малыши уже умеют летать, но их
Как рассказали в
«У второй четы пернатых дети появятся в ближайшее время. Пока неясно, сколько вылупится совят, поскольку родители охраняют кладку», — рассказали в
Первые четыре месяца родители заботятся о совятах. Ночью совы ищут еду для своих птенцов, а днём защищают потомство от хищников.
Совята покидают дупло примерно через месяц после появления на свет. В отличие от других птиц, совы не совершают первого полёта. Совёнок карабкается вверх по дереву. За ствол он цепляется острыми когтями и мощным клювом. Закрепившись на вершине, совёнок выжидает
К пятому месяцу совята уже способны прокормить себя самостоятельно и родители начинают вынуждать их покинуть территорию.
«В парке “Останкино” деревьев с дуплами достаточно только для двух пар сов. Птицы время от времени меняют дупла, в которых живут, и гнездятся каждый год на новом дереве. Это нужно, чтобы вороны, которые представляют главную опасность для совят, не запомнили расположение их жилищ», — рассказали в
За сохранностью краснокнижного вида сов в этом году начали активно следить орнитологи и волонтёры. Активность совы проявляют только ночью, днём совята замирают и сидят на ветках. Если днём совёнок не удержится на ветке и упадёт — он станет лёгкой добычей для других хищников. Волонтёры следят за птенцами в течение дня. Если совёнок упадёт, его будут сторожить до ночи.
Волонтёры и орнитологи просят всех, кто увидит на земле маленького совёнка, ни в коем случае не трогать его и тем более не забирать домой, а позвонить в Ассоциацию любителей птиц, чтобы оттуда вызвать волонтёров для охраны.
Сегодня на территории ВДНХ, а также парка «Останкино» и расположенного рядом Ботанического сада проживают как минимум четыре вида сов. Это две пары серых неясытей с птенцами, три длиннохвостых неясыти, ушастые совы, а также воробьиные сычики — самые маленькие птицы из семейства совиных. Кстати, в парковой зоне ВДНХ серая неясыть гнездится раньше других на территории всей России. Первые кладки появляются уже в середине декабря.