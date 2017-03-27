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11:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В парке «Останкино» появились на свет совята

Двое птенцов пополнили популяцию сов, которые включены в Красную книгу Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В парке «Останкино» вылупились два совёнка. Сейчас малыши уже умеют летать, но их по-прежнему кормят родители.

Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, в «Останкине» живут две пары сов вида серая (обыкновенная) неясыть. Этот вид занесён в Красную книгу Москвы. Совята пока есть только у одной пары.

«У второй четы пернатых дети появятся в ближайшее время. Пока неясно, сколько вылупится совят, поскольку родители охраняют кладку», — рассказали в пресс-службе.

Первые четыре месяца родители заботятся о совятах. Ночью совы ищут еду для своих птенцов, а днём защищают потомство от хищников.

Прокормить совят непросто: каждый из них ест по пять — семь мышей за ночь.

Совята покидают дупло примерно через месяц после появления на свет. В отличие от других птиц, совы не совершают первого полёта. Совёнок карабкается вверх по дереву. За ствол он цепляется острыми когтями и мощным клювом. Закрепившись на вершине, совёнок выжидает день-два. Освоившись на новом месте, птица совершает первый перелёт на другое дерево.

К пятому месяцу совята уже способны прокормить себя самостоятельно и родители начинают вынуждать их покинуть территорию.

«В парке “Останкино” деревьев с дуплами достаточно только для двух пар сов. Птицы время от времени меняют дупла, в которых живут, и гнездятся каждый год на новом дереве. Это нужно, чтобы вороны, которые представляют главную опасность для совят, не запомнили расположение их жилищ», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

За сохранностью краснокнижного вида сов в этом году начали активно следить орнитологи и волонтёры. Активность совы проявляют только ночью, днём совята замирают и сидят на ветках. Если днём совёнок не удержится на ветке и упадёт — он станет лёгкой добычей для других хищников. Волонтёры следят за птенцами в течение дня. Если совёнок упадёт, его будут сторожить до ночи.

Волонтёры и орнитологи просят всех, кто увидит на земле маленького совёнка, ни в коем случае не трогать его и тем более не забирать домой, а позвонить в Ассоциацию любителей птиц, чтобы оттуда вызвать волонтёров для охраны.
Пресс-служба ВДНХ

Сегодня на территории ВДНХ, а также парка «Останкино» и расположенного рядом Ботанического сада проживают как минимум четыре вида сов. Это две пары серых неясытей с птенцами, три длиннохвостых неясыти, ушастые совы, а также воробьиные сычики — самые маленькие птицы из семейства совиных. Кстати, в парковой зоне ВДНХ серая неясыть гнездится раньше других на территории всей России. Первые кладки появляются уже в середине декабря.

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