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08:02 (мск), источник: Интерфакс

Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения (ПДД), сообщает в понедельник сайт правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

Постановлением введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

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«В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака “Начинающий водитель” предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение», — говорится в сообщении.

Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, подчеркивают в правительстве РФ.

Комментарии
2
Sergey
)) Да ладно! Вы очень мрачно всё воспринимаете. Люблю я эту страну, в ней всегда весело жить. ))
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Сергей Донцов
а в россии только одни ограничения для народа.поблажек нет ни каких.
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