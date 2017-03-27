Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей

Постановлением введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

«В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака “Начинающий водитель” предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение», — говорится в сообщении.

Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, подчеркивают в правительстве РФ.