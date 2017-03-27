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08:02 (мск), источник: АиФ Омск

Более 250 омичей сдадут сегодня ЕГЭ по русскому языку

Экзамен будет проходить на двух площадках.

Более 250 омичей сдадут сегодня ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Омской области.

В гимназии № 150 ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 250 человек — выпускник прошлых лет, которые планируют улучшить свои результаты, и те, кто передаёт экзамен, чтобы получить аттестат.

В гимназии № 43 экзамен сдадут 18 выпускников 2017 года. Школьники не смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в основной волне, так как принимают участие в спортивных соревнованиях или переезжают в другие города.

Отметим, что для получения аттестата нужно набрать 24 балла, для поступления в вуз — 36 баллов. Экзамен длится 3,5 часа.

«Наша задача — удержать достигнутый высокий уровень прозрачности и объективности ЕГЭ. Вся необходимая подготовительная работа проведена. Первые экзамены завершились без сбоев, и мы рассчитываем, что экзаменационная кампания этого года пройдет на высоком организационном уровне», — сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Напомним, что досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля. На этой неделе омичи будут сдавать досрочно экзамены по химии, истории, по базовой и профильной математике.

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