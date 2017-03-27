Более 250 омичей сдадут сегодня ЕГЭ по русскому языку
Экзамен будет проходить на двух площадках.
Экзамен будет проходить на двух площадках.
Более 250 омичей сдадут сегодня ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает
В гимназии № 150 ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 250 человек — выпускник прошлых лет, которые планируют улучшить свои результаты, и те, кто передаёт экзамен, чтобы получить аттестат.
В гимназии № 43 экзамен сдадут 18 выпускников 2017 года. Школьники не смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в основной волне, так как принимают участие в спортивных соревнованиях или переезжают в другие города.
Отметим, что для получения аттестата нужно набрать 24 балла, для поступления в вуз — 36 баллов. Экзамен длится 3,5 часа.
«Наша задача — удержать достигнутый высокий уровень прозрачности и объективности ЕГЭ. Вся необходимая подготовительная работа проведена. Первые экзамены завершились без сбоев, и мы рассчитываем, что экзаменационная кампания этого года пройдет на высоком организационном уровне», — сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.
Напомним, что досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля. На этой неделе омичи будут сдавать досрочно экзамены по химии, истории, по базовой и профильной математике.