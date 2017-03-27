В Красноярске из сибирской лиственницы строят храм для Москвы

В Красноярске строители начали строить уникальный деревянный храм Двенадцати Апостолов — для Московской епархии Русской Православной Церкви.

Ориентировочно, через четыре-пять месяцев сруб будет разобран, погружен в фуры, доставлен до Москвы и возведен в Ховрине, на севере Москвы. Кстати, сруб возводят из сибирской лиственницы, известной по всей России своими уникальными свойствами.

«Помимо красивой текстуры и цвета лиственницу отличают такие характеристики как долговечность и прочность, — говорит Марат Ахмадиев, руководитель компании, занимающейся строительством. — Вес бревен от 300 до 800 килограммов. Каждое бревно рубщики обрабатывают вручную, бережно очищая от коры. При такой технологии в полной мере сохраняется слой древесины, называемый заболонью, что положительно сказывается на прочности и эстетичности строения».

Кстати, в строительстве используются технологии канадской ручной рубки, которая совмещает лучшие качества русской рубки и технологические достоинства норвежских замков, адаптированных для круглого бревна. Использование круглых бревен разных диаметров придаст строению неповторимый внешний вид.

Накануне на территории строительной площадки в Красноярске отец Сергий Лукьянчиков отслужил молебен «О начале доброго дела».