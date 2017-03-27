Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Чай спасает от старческого слабоумия
Британский профессор: Березовский очень ошибался насчет Путина
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
07:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 28 марта

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий с применением спецтехники на 28 марта.

В Октябрьском районе очистят дворы от снега на ул. М. Жукова, 17, 21; М. Рыльского, 13, 24/1; ул. Ю. Гагарина, 29, 35; ул. Н. Ковшовой, 4, 6; ул. Ак. Королева, 2/1; ул. Парковая, 18; ул. Р. Зорге, 31/2, 37/2; ул. Рязанская, 1/1; ул. Комсомольская, 127; проспект Октября, 64, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4; Уфимское шоссе, 18/3; ул. Зеленогорская, 13, 17; Лесной проезд, 14/1, 14/2, 16/1.

В Кировском районе уборка снега состоится завтра на ул. Кавказская, 6/9,6/10, 8/9; ул. Дуванская, 63, 65.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабая морось
+8°
слабая морось
766 мм рт. ст.
повышенное
100 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь