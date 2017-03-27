В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 28 марта
УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий с применением спецтехники на 28 марта.
УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий с применением спецтехники на 28 марта.
В Октябрьском районе очистят дворы от снега на ул. М. Жукова, 17, 21; М. Рыльского, 13, 24/1; ул. Ю. Гагарина, 29, 35; ул. Н. Ковшовой, 4, 6; ул. Ак. Королева, 2/1; ул. Парковая, 18; ул. Р. Зорге, 31/2, 37/2; ул. Рязанская, 1/1; ул. Комсомольская, 127; проспект Октября, 64, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4; Уфимское шоссе, 18/3; ул. Зеленогорская, 13, 17; Лесной проезд, 14/1, 14/2, 16/1.
В Кировском районе уборка снега состоится завтра на ул. Кавказская, 6/9,6/10, 8/9; ул. Дуванская, 63, 65.