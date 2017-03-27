В Уфе отметят день создания войск национальной гвардии

В 10 часов на территории отряда специального назначения имени генерала М. Шаймуратова (г. Уфа, ул. Летчиков, 1) состоится возложение цветов к стеле памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, показательные выступления бойцов отряда, торжественный марш сотрудников Управления Росгвардии по Республике Башкортостан и военнослужащих отряда специального назначения имени генерала М. Шаймуратова.

Во второй половине дня, в 15 часов в Городском дворце культуры состоится торжественное собрание личного состава и праздничный концерт с участием руководства республики, органов исполнительной власти и силовых ведомств, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.