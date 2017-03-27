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07:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе отметят день создания войск национальной гвардии

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня отмечается 206-я годовщина образования войск национальной гвардии России. В Уфе пройдут торжественные, праздничные мероприятия, посвященные этой дате.

В 10 часов на территории отряда специального назначения имени генерала М. Шаймуратова (г. Уфа, ул. Летчиков, 1) состоится возложение цветов к стеле памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, показательные выступления бойцов отряда, торжественный марш сотрудников Управления Росгвардии по Республике Башкортостан и военнослужащих отряда специального назначения имени генерала М. Шаймуратова.

Во второй половине дня, в 15 часов в Городском дворце культуры состоится торжественное собрание личного состава и праздничный концерт с участием руководства республики, органов исполнительной власти и силовых ведомств, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

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